Индийская авиакомпания Jet Airways до 5 мая приостановила перелеты в Непал. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своем твиттере.



Подробности приостановки полетов не уточняются.

Jet Airways - авиакомпания, базирующаяся в Мумбаи, Индия. Это второй после Air India международный перевозчик страны и крупнейший внутренний перевозчик. Самолёты авиакомпании совершают около 400 рейсов ежедневно в 67 аэропорта. Главной базой авиакомпании является Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи, также хабами авиакомпании являются аэропорты Бангалора, Брюсселя, Ченнай, Дели, Хайдарабада, Калькутты и Пуны.



"AK&M" от 16.04.2019