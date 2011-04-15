ФАС оценит состояние конкуренции на рынке семян подсолнечника для посева. Об этом говорится в сообщении службы.



Его цель - оценка состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке, уровня зависимости внутреннего рынка от поставок иностранного селекционного материала и барьеров, препятствующих развитию российской селекции в этом сегменте.



Как пояснил замглавы ФАС Андрей Цыганов, слова которого приводятся в сообщении, "по экспертным оценкам уровень зависимости внутреннего рынка семян подсолнечника от поставок иностранного селекционного материала составляет около 80 %. Преимущественно, это гибриды. Приобретая такой посевной материал потребитель имеет определенную гарантию получения высокого урожая с заданными свойствами. Вместе с тем, гибридные семена не воспроизводимы и их необходимо приобретать ежегодно, таким образом ежегодно затрачивая средства на их покупку".



Чтобы оценить состояние конкуренции на рынке семян подсолнечника для посева антимонопольный орган планирует оценить барьеры входа на данный рынок.



"К барьерам входа на рынок могут быть отнесены отсутствие необходимого количества и разнообразия селекционного материала, отсутствие современных технологий ускоренной селекции, сложность регистрации селекционных достижений, несовершенство системы защиты интеллектуальных прав, поведение участников рынка и ряд других. Все эти вопросы мы и рассчитываем выяснить в ходе проведения анализа", - заключил А.Цыганов.





"AK&M" от 16.04.2019