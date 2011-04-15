Пилоты Air Nostrum проведут забастовку

В Испании 16, 17, 22, 23 и 24 апреля пройдёт забастовка пилотов авиакомпании Air Nostrum. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своём Твиттере.



В этой связи ожидаются отмена и изменения в расписании рейсов.



Air Nostrum (Iberia Regional) - региональная авиакомпания Испании со штаб-квартирой в городе Валенсия, осуществляющая регулярные пассажирские авиаперевозки по более, чем 50 пунктам назначения внутри страны и за её пределами, а также совершающая коммерческие рейсы по чартерным контрактам.





"AK&M" от 16.04.2019