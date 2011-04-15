В Великобритании ожидаются сбои в работе аэропорта Глазго

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В Великобритании 16 апреля ожидаются сбои в работе Международного аэропорта Глазго (GLA). Об этом ДСКЦ МИД РФ сообщил в своем твиттере.
Это связано с 24-часовой забастовкой сотрудников. Ожидаются отмена и задержка авиарейсов.
"AK&M" от 16.04.2019