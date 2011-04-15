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16/04/2019
12:20

Глава Мосбиржи А.Афанасьев досрочно покидает свой пост

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев покинет свой пост с 15 мая 2019 года в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.

Наблюдательный совет рекомендует назначить новым председателем правления Мосбиржи члена наблюдательного совета биржи Юрия Денисова. Его кандидатура будет направлена на согласование в Банк России. В случае получения этого согласования набсовет сможет утвердить Ю.Денисова в новой должности.

А.Афанасьев возглавлял Московскую биржу 7 лет.
Группа "Московская биржа" включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)).

Московская биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую биржу.


"AK&M" от 16.04.2019
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