Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/04/2019
13:12

Harley-Davidson отзывает мотоциклы в РФ для замены тормозного суппорта

ООО "Харли-Дэвидсон Рус" отзывает 181 мотоцикл марки Harley-Davidson (тип XG1). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат мотоциклы, реализованные с января 2015 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств является присутствующий дефект тормозных суппортов, который может повлиять на безопасность эксплуатации мотоцикла. Тормозные суппорты со временем могут подвергаться коррозии в районе расточки суппорта под воздействием агрессивной внешней среды, особенно в прибрежных районах или районах где используется дорожная соль. Эта коррозия может привести к затягиванию поршней в расточку цилиндра суппорта. Если данное явление остается незамеченным, это может привести к усиленному прихватыванию тормозов, что может вызвать аварию.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев мотоциклов, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного мотоцикла с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будут произведена замена тормозного суппорта в сборе.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Харли-Дэвидсон Рус" является официальным представителем изготовителя Harley-Davidson на российском рынке.

"AK&M" от 16.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100