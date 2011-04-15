Harley-Davidson отзывает мотоциклы в РФ для замены тормозного суппорта

ООО "Харли-Дэвидсон Рус" отзывает 181 мотоцикл марки Harley-Davidson (тип XG1). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат мотоциклы, реализованные с января 2015 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является присутствующий дефект тормозных суппортов, который может повлиять на безопасность эксплуатации мотоцикла. Тормозные суппорты со временем могут подвергаться коррозии в районе расточки суппорта под воздействием агрессивной внешней среды, особенно в прибрежных районах или районах где используется дорожная соль. Эта коррозия может привести к затягиванию поршней в расточку цилиндра суппорта. Если данное явление остается незамеченным, это может привести к усиленному прихватыванию тормозов, что может вызвать аварию.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев мотоциклов, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного мотоцикла с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будут произведена замена тормозного суппорта в сборе.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "Харли-Дэвидсон Рус" является официальным представителем изготовителя Harley-Davidson на российском рынке.



"AK&M" от 16.04.2019