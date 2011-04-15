Госдума приняла во втором чтении законопроект, повышающий доступность полисов ОСАГО и качество урегулирования убытков. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Законопроект сохраняет для автовладельцев возможность оформления европротокола без использования специального программного обеспечения - мобильного приложения или технического средства контроля - для получения выплаты в пределах 100 тыс. руб.



С 1 октября 2019 года на всей территории России в тех случаях, когда у участников ДТП нет разногласий по сути происшествия, максимальная выплата по европротоколу будет составлять 400 тыс. руб. при условии фиксации обстоятельств аварии техническими средствами контроля или с помощью мобильного приложения. Сейчас безлимитный европротокол действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.



В соответствии с законопроектом, страховщики не смогут взыскивать выплаченные компенсации с виновников ДТП, которые оформили европротокол, но не отправили в свою страховую компанию извещение о ДТП в установленный законом срок - 5 дней. При этом сохраняется обязанность виновника аварии направить свой экземпляр извещения в страховую компанию, если оно оформлялось на бумаге.



Кроме того, регрессные требования не будут предъявляться пешеходу в случае причинения вреда его здоровью либо к его родственникам или наследникам в случае его смерти в результате аварии.



Документ устанавливает возможность оформления европротокола в электронном виде через Портал госуслуг. Срок вступления данной нормы в силу синхронизирован с началом эксперимента по оформлению ДТП с помощью мобильного приложения "Помощник ОСАГО".



"Электронное урегулирование ДТП позволит сделать процедуру оформления аварий и передачи данных страховщикам более быстрой и удобной, существенно сократит время оформления и урегулирования страхового случая", - отметил директор Департамента страхового рынка Филипп Габуния.



Для повышения доступности полисов ОСАГО законопроект вводит обязанность страховых компаний обеспечивать заключение договоров ОСАГО в любом подразделении, где они продают полисы автокаско и добровольного страхования автогражданской ответственности.



Проектом устанавливается обязанность страховщиков передавать в автоматизированную информационную систему ОСАГО данные не только по заключенным договорам, но и по произошедшим убыткам. На основании этих данных рассчитывается коэффициент бонус-малус (скидка за безаварийную езду). Ранее эта обязанность была установлена правилами Российского союза автостраховщиков (РСА).



Кроме того, законопроект уточняет правила осуществления РСА компенсационных выплат и контрольные полномочия таможенных органов при пересечении государственной границы на автомобиле. Владелец транспортного средства по требованию таможенника будет обязан представить для проверки "зелёную карту" или полис ОСАГО.



Документ исключает обязанность водителей иметь при себе бумажную распечатку электронного полиса.



"AK&M" от 16.04.2019