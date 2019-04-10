ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 17 апреля в размере 64.2422 руб. против 64.2469 руб. на 16 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.04.19 - 64.2469 руб.

13.04.19 - 64.5171 руб.

12.04.19 - 64.3991 руб.

11.04.19 - 64.7373 руб.

10.04.19 - 64.7766 руб.

























































































































































































































"AK&M" от 16.04.2019