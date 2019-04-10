ЦБ РФ установил официальный курс евро на 17 апреля в размере 72.6515 руб. против 72.7018 руб. на 16 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



16.04.19 - 72.7018 руб.

13.04.19 - 72.8398 руб.

12.04.19 - 72.6551 руб.

11.04.19 - 72.9460 руб.

10.04.19 - 72.9708 руб.



































































"AK&M" от 16.04.2019