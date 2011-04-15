Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 апреля

Банк России установил на 17 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.8946

1 Азербайджанский манат 37.8675

100 Армянских драмов 13.2595

1 Белорусский рубль 30.5711

1 Болгарский лев 37.1428

1 Бразильский реал 16.5915

100 Венгерских форинтов 22.7205

1000 Вон Республики Корея 56.5537

10 Гонконгских долларов 81.9353

10 Датских крон 97.3795

1 Доллар США 64.2422

1 Евро 72.6515

100 Индийских рупий 92.2921

100 Казахстанских тенге 16.9067

1 Канадский доллар 47.9670

100 Киргизских сомов 91.8402

10 Китайских юаней 95.7738

10 Молдавских леев 36.0405

1 Новый туркменский манат 18.3812

10 Норвежских крон 75.7029

1 Польский злотый 16.9966

1 Румынский лей 15.2594

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.3294

1 Сингапурский доллар 47.4392

10 Таджикских сомони 68.0892

1 Турецкая лира 11.0755

10000 Узбекских сумов 76.1333

10 Украинских гривен 24.0380

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.0738

10 Чешских крон 28.3342

10 Шведских крон 69.4135

1 Швейцарский франк 64.0118

10 Южноафриканских рэндов 45.7425

100 Японских иен 57.3975







"AK&M" от 16.04.2019