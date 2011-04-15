Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 апреля

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Банк России установил на 17 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.8946
1 Азербайджанский манат 37.8675
100 Армянских драмов 13.2595
1 Белорусский рубль 30.5711
1 Болгарский лев 37.1428
1 Бразильский реал 16.5915
100 Венгерских форинтов 22.7205
1000 Вон Республики Корея 56.5537
10 Гонконгских долларов 81.9353
10 Датских крон 97.3795
1 Доллар США 64.2422
1 Евро 72.6515
100 Индийских рупий 92.2921
100 Казахстанских тенге 16.9067
1 Канадский доллар 47.9670
100 Киргизских сомов 91.8402
10 Китайских юаней 95.7738
10 Молдавских леев 36.0405
1 Новый туркменский манат 18.3812
10 Норвежских крон 75.7029
1 Польский злотый 16.9966
1 Румынский лей 15.2594
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.3294
1 Сингапурский доллар 47.4392
10 Таджикских сомони 68.0892
1 Турецкая лира 11.0755
10000 Узбекских сумов 76.1333
10 Украинских гривен 24.0380
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.0738
10 Чешских крон 28.3342
10 Шведских крон 69.4135
1 Швейцарский франк 64.0118
10 Южноафриканских рэндов 45.7425
100 Японских иен 57.3975
"AK&M" от 16.04.2019