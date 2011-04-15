Банк России на 17 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 72.6515 руб., курс доллара США - более чем на 27 копеек до 64.2422 руб.

Банк России на 17 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 72.6515 руб. с 72.7018 руб., курс доллара США - незначительно до 64.2422 руб. с 64.2469 руб. 16 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 17 апреля уменьшилась почти на 3 копейки (-0.04%) до 68.0264 руб. с 68.0516 руб. 16 апреля.







"AK&M" от 16.04.2019