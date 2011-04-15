"Газпром нефть", Газпромбанк, РВК и "ВЭБ Инновации" создают венчурный фонд для развития инновационных технологий в области энергетики

Газпромбанк, Газпром нефть", Российская венчурная компания (РВК) и "ВЭБ Инновации" создали венчурный фонд "Новая индустрия" (New Industry Ventures). Об этом говорится в сообщении банка Газпромбанка.



Он сосредоточится на инвестициях в технологические компании, специализирующиеся на разработке новых материалов, технологий, продуктов и сервисов для нефтегазовой отрасли, нефтегазохимии и энергетики, в том числе - альтернативной.



Начальный целевой объём венчурного фонда составляет 4 млрд руб. В перспективе по согласованию партнёров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности Фонда - 7 лет с возможным продлением по решению участников. Управлять Фондом будет специально созданная управляющая компания инвестиционного товарищества с независимой рыночной командой профессионалов, обладающих опытом в венчурных инвестициях и технологической экспертизой.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



Чистая прибыль Газпромбанка за 2018 год по МФСО составила 39.5 млрд руб



"AK&M" от 16.04.2019