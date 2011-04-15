Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/04/2019
13:41

АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Иваново"

Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Иваново". Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк и Сбербанк, действующие от имени агентства и за его счёт в качестве банков-агентов.

В соответствии с действующим законодательством, выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении КБ "Иваново" ликвидационных процедур.

Согласно реестру обязательств, за выплатой страхового возмещения на 2.15 млрд руб. могут обратиться 4.8 тыс. вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в 3 субъектах РФ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Иваново" 5 апреля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе РФ.

"AK&M" от 16.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100