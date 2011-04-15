АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Иваново"

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Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Иваново". Об этом говорится в сообщении АСВ.
Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Россельхозбанк и Сбербанк, действующие от имени агентства и за его счёт в качестве банков-агентов.
В соответствии с действующим законодательством, выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении КБ "Иваново" ликвидационных процедур.
Согласно реестру обязательств, за выплатой страхового возмещения на 2.15 млрд руб. могут обратиться 4.8 тыс. вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в 3 субъектах РФ.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Иваново" 5 апреля 2019 года. По величине активов кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе РФ.
"AK&M" от 16.04.2019