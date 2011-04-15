В Юго-Восточном округе Москвы будет введена новая схема движения транспорта

В Юго-Восточном округе Москвы будет введена новая схема движения. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, с 10 мая участок улицы Тихая от дома 18с2 до конца дома 8 станет односторонним.



Ширина улицы Тихая в самых узких местах составляет 5.5 м. Сейчас встречный разъезд на ней сильно затруднён. Изменение схемы движения позволит решить эту проблему, а также организовать 30 парковочных мест. Парковка будет разрешена по правой стороне и в парковочном кармане напротив дома 4.



Парковка на одностороннем участке улицы Тихая по левой стороне будет запрещена везде, кроме парковочного кармана напротив дома 4.



"AK&M" от 16.04.2019