Госдума приняла закон о суверенном интернете

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети "Интернет" на территории Российской Федерации). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом, будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой обеспечение надёжной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.



В документе определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Законом вводятся новые понятия: "точка обмена трафиком", "номер автономной системы".



В соответствии с поправками, на госорганы, органы местного самоуправления, ГУПы и МУПы, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты информации, утвержденными в соответствии с законом "О стандартизации в Российской Федерации".



Функции по координации обеспечения функционирования интернета на территории России возлагаются на Роскомнадзор.



Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.



Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.



При этом вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.



"AK&M" от 16.04.2019