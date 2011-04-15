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16/04/2019
15:02

Участки в Зеленограде и на севере Москвы выставят на торги

Участки в Зеленограде и на севере Москвы выставят на торги. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Так, в восточной коммунальной зоне Зеленограда, проезд 4921, на участке 0.33 га планируется построить административно-складской комплекс площадью 5.1 тыс. кв. м и высотой не более 20 м.

Там же, в коммунальной зоне Александровка на улице Александровка, проезд 624 может появиться офисно-гостиничный центр площадью 8.3 тыс. кв. м. Под застройку предлагается 0.78 га земли.

Торгово-бытовой комплекс площадью 5.4 тыс. кв. м возведут на участке 0.27 га на улице Маршала Федоренко, владение 1 в районе Западное Дегунино на севере Москвы.

Строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы. Все участки свободны и будут передаваться потенциальному инвестору на правах аренды, говорится в сообщении по словам председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятовой.

"AK&M" от 16.04.2019
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