Москва начинает подготовку к новому отопительному сезону. Об этом сообщила столичная мэрия.



В общей сложности к зиме предстоит подготовить 73 тыс. жилых и нежилых зданий, городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.



Для уборки дворов, дорог и проведения других сезонных работ у города будет 27.6 тыс. единиц коммунальной техники, оборудованной устройствами ГЛОНАСС.



Также планируется провести свыше 50 учений и тренировок для отработки взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики.



Все подготовительные работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты планируется обеспечить к 1 сентября, а к массовому пуску тепла - до 15 сентября.



"AK&M" от 16.04.2019