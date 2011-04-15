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16/04/2019
15:52

Москва начинает подготовку к новому отопительному сезону

Москва начинает подготовку к новому отопительному сезону. Об этом сообщила столичная мэрия.

В общей сложности к зиме предстоит подготовить 73 тыс. жилых и нежилых зданий, городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.

Для уборки дворов, дорог и проведения других сезонных работ у города будет 27.6 тыс. единиц коммунальной техники, оборудованной устройствами ГЛОНАСС.

Также планируется провести свыше 50 учений и тренировок для отработки взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики.

Все подготовительные работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты планируется обеспечить к 1 сентября, а к массовому пуску тепла - до 15 сентября.

"AK&M" от 16.04.2019
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