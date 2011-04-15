Ипотечные каникулы могут начаться уже летом

Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий право на ипотечные каникулы заемщику - физическому лицу, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Законопроект определяет условия, при которых заемщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы: сумма кредита (займа) не превышает максимальный размер, установленный Правительством РФ с учетом региональных особенностей (до установления - не превышает 15 млн руб.); ранее заемщик не использовал данное право по тому же договору; предметом ипотеки является единственное жилье заемщика; заемщик оказывается в трудной жизненной ситуации.



К трудным жизненным ситуациям законопроектом отнесены потеря работы, признание заемщика инвалидом I или II группы, временная нетрудоспособность заемщика более 2 месяцев подряд, снижение его среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении, или подопечных заемщика, признанных инвалидами I или II группы, с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20%, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40% от среднемесячного дохода.



В свою очередь законопроект обязывает кредитора рассмотреть требование заемщика об установлении льготного периода в срок не позднее 5 рабочих дней после получения заявления.



Согласно предложенным поправкам, в течение ипотечных каникул продолжают начисляться проценты на первоначальных условиях на остаток задолженности, которая фиксируется и не подлежит увеличению.



По окончании льготного периода заемщик возобновляет платежи на первоначальных условиях - с точки зрения размера платежей, их количества и периодичности.



Те платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком согласно первоначальным условиям, но не были уплачены в связи с установлением льготного периода, уплачиваются им в конце срока кредитного договора. Срок возврата кредита при этом увеличивается на срок ипотечных каникул.



В течение льготного периода на заложенное имущество не может быть обращено взыскание, а использование заемщиком права на "ипотечные каникулы" не приводит к ухудшению его кредитной истории.



Законопроектом также урегулированы вопросы обращения закладных и ипотечных ценных бумаг в условиях использования заемщиком права на ипотечные каникулы.



В 2018 году в Банк России поступило 10.238 тыс. обращений граждан - заемщиков по договорам ипотечного жилищного кредита (займа) в связи с невозможностью исполнения ими принятых на себя обязательств. Такие обращения составили более половины от общей доли всех обращений по вопросам ипотечного кредитования; по сравнению с 2017 годом их число увеличилось более чем на 30%.



"AK&M" от 16.04.2019