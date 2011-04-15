ЦБ объявил учётную цену золота на 17 апреля - 2651.50 руб./г против 2657.89 руб./г на 16 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 17 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2651.50 руб./грамм
Серебро: - 30.87 руб./грамм
Платина: - 1834.10 руб./грамм
Палладий: - 2829.64 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
10.04 11.04 12.04 13.04 16.04
Золото 2711.25 2715.75 2701.25 2688.57 2657.89
Серебро 31.77 31.73 31.39 31.25 30.85
Платина 1882.68 1854.48 1871.71 1864.77 1836.30
Палладий 2901.08 2884.75 2836.55 2839.68 2831.92