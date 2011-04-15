Госдума приняла во втором чтении законопроект, изменяющий систему госзакупок

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект, в частности, предлагает ввести право заказчика заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки (без проведения новой закупки) в случае расторжения контракта с победителем, если он нарушил условия контракта.



Также предусмотрено сокращение срока размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с момента внесения изменений в план-график до одного дня, независимо от случая осуществления закупки.



Ещё одно нововведение, которое может появиться в системе госзакупок в случае принятия законопроекта, - повышение ценового порога, допускающего проведение электронного аукциона с сокращённым сроком подачи заявок (семь дней) с 3 млн руб. до 50 млн руб. и до 500 млн руб. при осуществлении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства.



Также предлагается предусмотреть дополнительные основания для изменения существенных условий цены контракта, например, при возникновении обстоятельств, не зависящих от сторон контракта по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, влекущих невозможность его исполнения.



Кроме того, при неисполнении по вине подрядчика контракта по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства в установленный срок может явиться основанием для однократного изменения такого срока на срок, не превышающий срок исполнения контракта, предусмотренного при его заключении, при условии уплаты подрядчиком штрафных санкций.



Закон может вступить в силу с 1 июля 2019 года.



"AK&M" от 16.04.2019