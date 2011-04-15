Совет директоров Роснефти предложил выплатить дивиденды в размере 11.33 руб. на акцию

Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 11.33 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть". Об этом говорится в сообщении компании.



Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2018 года в размере 14.58 руб. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2018 год составит 25.91 руб. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам I полугодия 2018 года будет направлена НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 120.1 млрд руб.



Совет директоров принял решение созвать годовое собрание акционеров 4 июня 2019 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 10 мая (конец операционного дня).



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1 млрд с $24 млрд.





"AK&M" от 16.04.2019