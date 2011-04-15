Росавиация назвала причину инцидента с самолётом сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018. Об этом говорится в материалах ведомства.



Напомним, 19 июня 2018 года Росавиация сообщила о том, что 18 июня в аэропорту Ростов-на-Дону произошёл инцидент с самолетом А-319 авиакомпании "Россия", экипаж которого выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону. На борту самолёта находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии. Аварийной посадки не было, самолет произвел посадку в штатном режиме. Пассажиры покинули борт самолёта самостоятельно, в плановом порядке.



Комиссией Росавиации завершено расследование авиационного события.



В ходе расследования установлены ряд обстоятельств.

Так, 18 июня 2018 года экипаж ВС A-319 VP-BNB АК "Россия" выполнял чартерный рейс ФВ 1007 по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) - Ростов-на-Дону (Платов) по перевозке команды сборной Саудовской Аравии по футболу.



Замечаний при техническом обслуживании ВС в аэропорту Санкт-Петербург ("Пулково"), препятствующих выполнению рейса, не было. Подготовка к рейсу выполнялась в соответствии с технологией работы экипажа и во взаимодействии с наземными службами. Замечаний экипажа по системам ВС не было. Предполетный осмотр ВС и заправка топливом выполнены без отклонений.



Взлет был произведен в 15:46:41. До начала усложненных условий полет проходил без особенностей. Начальный этап снижения проходил без особенностей.



Вследствие неустойчивой работы компрессора двигателя N2, из-за нарушения газодинамических характеристик (соотношения расходов топлива и воздуха) избыток топлива догорал на выходе из сопла, что проявлялось в виде "факеления", о чем старший бортпроводник сообщил командиру ВС.



Экипаж выполнил все требования Руководства по производству полетов часть A глава 11 "Действия в случае авиационного события". При этом, сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. Изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. В полёте экипаж не применял никаких аварийных процедур.



Экипаж самолёта произвёл посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолёта в обычном режиме. Безопасности полёта ничего не угрожало.



В соответствии с требованиями Приложения 13 к Чикагской конвенции Бюром по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции, как государством разработчика воздушного судна, в рамках расследования были назначены уполномоченный представитель и его советники - представители компании Airbus.



Результаты анализа показали следующее.

Визуальный осмотр воздушного судна значимых повреждений не выявил. Проверка фильтров линий подачи и возврата маслосистемы выявила загрязнения на основном фильтре подачи масла. Осмотр при помощи бороскопа явных повреждений не выявил. Было принято решение о замене двигателя CFM56-5B5/P и отправке его на разборку и исследование для определения и устранения причины.



При разборке силовой установки CFM56-5B5P в организации по ремонту двигателей SR Technics в сопровождении специально организованной группы по расследованию причины отказа, в составе представителей Safran AE (CFM), BEA, Airbus, SR Technics, GECAS и АО "Авиакомпания "Россия" было выявлено разрушение роликового подшипника N 4 модуля ТНД. Дальнейшее углубленное исследование подшипника N 4 с целью выявления причины его разрушения проводилось в лаборатории CFM.



Из заключения комиссии по расследованию авиационного события следует, что причиной авиационного инцидента, связанного с самовыключением двигателя N 2 ВС Airbus А-319-111 VP-BNB, эксплуатируемого АО "Авиакомпания "Россия", произошедшего 18.06.2018 после посадки на аэродроме Ростов-на-Дону (Платов), явилось локализованное разрушение роликового подшипника N 4 модуля двигателя CFM56-5B5P из-за усталостного разрыва проставок сепаратора, приведшее к нарушению кинематики роликов, их качению и выкрашиванию.



Фактором, способствовавшим разрушению роликового подшипника N 4, наиболее вероятно, явилось нарушение технологии сборки двигателя ВС при выполнении капитального ремонта.



В соответствии с пунктом 3 Приложения 1 ПРАПИ-98 событие классифицировано как авиационный инцидент.



Комиссия отмечает, что экипаж действовал в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил и установленными эксплуатантом процедурами (технологией работы).



"AK&M" от 16.04.2019