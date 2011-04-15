Цены производителей промпродукции в РФ в марте выросли на 0.9%, с начала года снизились на 1.1%

Цены производителей промпродукции в РФ в марте 2019 года выросли на 0.9%, с начала года снизились на 1.1%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.



Потребительская инфляция в марте составила 0.3%, с начала года - 1.8%.



Продукция в области добычи полезных ископаемых в марте подорожала на 4%, с начала года - на 1.3%. В обрабатывающих производствах в марте цены снизились на 0.4%, с начала года - на 2.4%.



В марте в добыче полезных ископаемых увеличение цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составило 8.2%, на сырую нефть - 5.5%.



При снижении цен в обрабатывающих производствах на 0.4% более всего снизились цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный - на 8.7%, пропан и бутан сжиженные - на 6.4%, бензин автомобильный - на 4%, топливо дизельное зимнее - на 3.4%.



В производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 5% выросли цены на полые стеклянные изделия, на 4.3% - абразивные и неметаллические минеральные изделия, не включенные в другие группировки.







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