В семи округах Москвы ограничат движение транспорта. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, водители не смогут проехать вблизи с Востряковским, Домодедовским, Митинским, Николо-Архангельским, Перепечинским, Химкинским, Хованским и Щербинским кладбищами.



Изменения движения будут действовать 21 и 28 апреля, а также 5 мая с 06:00 до 16:00-17:00 (с учётом дорожно-транспортной ситуации).



В частности, 7 мая будет недоступно движение рядом с Домодедовским, Николо-Архангельским и Щербинским кладбищами, а 9 мая - в Никольско-Архангельском проезде.



На северо-западе Москвы перекроют движение на участке проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади. На участке Проектируемого проезда N 5492 от улицы Фомичевой до Планерной и на Волоколамском проезде установят временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей.



В выходные дни во время мероприятий будут работать выделенные полосы для маршрутных транспортных средств на участке Пятницкого шоссе от МКАД до улицы Барышихи и на Волоколамском шоссе от Тушинской площади до МКАД. Такие изменения вводятся для обеспечения приоритетного проезда пассажиров наземного городского транспорта.



На востоке столицы схема движения изменится на участках Вешняковской улицы от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец. Также водители не смогут проехать по Суздальской улице от Городецкой улицы до Никольско-Архангельского проезда, по Проектируемому проезду N 326 от Салтыковской улицы до Никольско-Архангельского проезда. Кроме того, движение перекроют на улице Галины Вишневской от улицы Суздальской до Салтыковской и от улицы Салтыковской до Николо-Архангельского кладбища.



На западе Москвы изменится схема движения на участке улицы Рузской от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, а также по Боровскому и Востряковскому шоссе от Никулинской улицы до Озерной.



В Юго-Западном округе столицы перекроют движение по Молодцовскому проезду и путепроводу через Симферопольское шоссе от Типографской улицы до Щербинского кладбища.



На юге Москвы перекроют участок дублера Каширского шоссе от Шипиловской улицы до Ясеневой улицы при движении в сторону области.



В Северном округе движение перекроют на участках Новосходненского шоссе от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище, Фестивальной улицы от Смольной улицы до Ленинградского шоссе. Также водители не смогут воспользоваться дорогой, ведущей к Перепечинскому кладбищу от деревни Шемякино.



Жителей Сходни, Филина, Новосходненского и микрорайона Планерная будут пропускать через закрытый участок Новосходненского шоссе.



В Троицком и Новомосковском округах города перекроют движение на участке улицы Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда N 974 до Киевского шоссе.



"AK&M" от 16.04.2019