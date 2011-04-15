В.Путин одобрил начало проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Повышение скорости сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом приведёт "к ускорению циркуляции экономической жизни по этим железнодорожным капиллярам", - отметил он. Д.Песков добавил, что по ВСМ Москва - Казань решение ещё не принято.