Сборы регионального центра "Юг" компании "Ингосстрах" за 2018 год выросли на 14%

Объём премии, собранной филиалами регионального центра "Юг" СПАО "Ингосстрах" за 2018 год, составил 3.4 млрд руб., что на 14% превышает показатели 2017 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1.4 млрд руб. (прирост 44%), в том числе по личному страхованию – 209.5 млн руб. (прирост 3%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 1.1 млрд руб. (прирост 72%), страхованию ответственности – 147.1 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО составил 1.9 млрд руб. Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 34.6 млн руб. (прирост 18%). Объём премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 60.1 млн руб. (прирост 11%).



Выплаты филиалов Ингосстраха в региональном центре "Юг" за 2018 год составили 1.8 млрд руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 58.3 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 164 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 22.7 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 1.5 млрд руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 10.4 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса регионального центра "Юг" стали АВТОКАСКО, страхование имущества физических лиц и страхование имущества юридических лиц.



"Несмотря на высокий уровень конкуренции и общую сложность регионального рынка, филиалы регионального центра "Юг" показали отличные результаты деятельности. Так, например, в сегменте автокаско рост сборов превысил 160% при росте рынка на 10%. Кроме того, в отдельных видах страхования удалось достичь роста, в два раза превышающего среднерыночные показатели. К примеру, в страховании имущества юридических лиц сбор страховой премии увеличился на 27% при снижении рынка на 15%", — комментирует директор регионального центра "Юг" компании "Ингосстрах" Ирина Зелицкая.



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Юг" СПАО "Ингосстрах" входят филиалы в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Северная Осетия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, а также в Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республиках.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.04.2019