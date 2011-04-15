В аэропорту Дубая пройдут ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе

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В Международном аэропорту Дубая (DXB) с 16 апреля по 30 мая 2019 года пройдут ремонтные работы на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своём Твиттере.
В этой связи возможны изменения в расписании рейсов.
"AK&M" от 16.04.2019