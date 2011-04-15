Япония вводит запрет на ввоз несертифицированного мяса

В Японии с 22 апреля вводится запрет на ввоз любого несертифицированного мяса и мясных изделий, в том числе для личного пользования. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи на границе усилен фитосанитарный контроль.

Повторное нарушение запрета влечёт за собой наказание до 3 лет тюремного заключения или штраф до 1 млн йен (около 600 тыс. руб.).







"AK&M" от 16.04.2019