Япония вводит запрет на ввоз несертифицированного мяса

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В Японии с 22 апреля вводится запрет на ввоз любого несертифицированного мяса и мясных изделий, в том числе для личного пользования. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
В этой связи на границе усилен фитосанитарный контроль.
Повторное нарушение запрета влечёт за собой наказание до 3 лет тюремного заключения или штраф до 1 млн йен (около 600 тыс. руб.).
"AK&M" от 16.04.2019