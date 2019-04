Газпром разрабатывает программу развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021-2025 годы. Об этом говорится в сообщении монополиста по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Омской области Александра Буркова.



Стороны рассмотрели ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, совместную работу по газификации области. Отмечено, что благодаря полному выполнению сторонами своих обязательств уровень газификации региона последовательно растёт и на 1 января 2019 года достиг 31.2% (на начало 2006 года - 14.7%).



На газификацию Омской области в 2019 году Газпромом предусмотрены инвестиции в объёме 1.08 млрд руб. (в 2018 году - 716 млн руб.).



Для долгосрочного планирования работы в этой сфере Газпром с учётом предложений правительства области приступил к формированию программы развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах.



Стороны обсудили развитие рынка газомоторного топлива в Омской области. Газозаправочная сеть Газпрома расширяется: в Омске оборудованы две новые площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (их общее количество теперь составляет три единицы). В текущем году в городе планируется завершить строительство первой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) - на улице Заводской. В дальнейшем будет построена вторая станция в Омске и площадка для передвижных автогазозаправщиков в Тюкалинске. Таким образом, с учётом действующей АГНКС в Лузино (Омский район) количество газозаправочных объектов в регионе увеличится до семи.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 16.04.2019