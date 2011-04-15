РЖД назначают дополнительные "Ласточки" на маршруте Москва - Санкт-Петербург

ОАО РЖД назначает дополнительные электропоезда "Ласточка" N 724 и N 807 на маршруте Москва - Санкт-Петербург в дни майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Электрички будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов).



Продажа билетов на дополнительные "Ласточки" уже открыта. Цены фиксированные. Так, стоимость проезда в поезде "Ласточка" N 724 на все даты отправления составит 2.413 тыс. руб., в поезде N 807 отправлением 2 и 5 мая - 1.54 тыс. руб., 10 и 12 мая - 1.702 тыс. руб..



Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билетов для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, при оформлении билетов по тарифу "Туда-обратно" стоимость обратного билета будет ниже на 20%.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 16.04.2019