Туркменистан возобновил поставки природного газа в Россию. Об этом говорится в материалах



Нефтегазового комплекса Туркменистана.

"…..15 апреля, с 12 часов дня возобновились поставки туркменского природного газа в Российскую Федерацию", говорится в сообщении.



Как ранее сообщалось, вопрос о возобновлении поставок газа обсуждался 27 марта на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем правления, заместителем председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.



Поставки возобновлены в рамках действующего межправительственного соглашения между Туркменистаном и Российской Федерацией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года, на основе которого стороны осуществляют соответствующую работу.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 16.04.2019