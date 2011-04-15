Режим станции метро "Багратионовская" изменится с 16 по 25 апреля включительно для ремонта платформы

Режим станции метро "Багратионовская" изменится с 16 по 25 апреля 2019 года включительно для ремонта платформы. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Поезда, следующие в центр, не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров.



Поезда, следующие из центра, не будут открывать двери двух последних вагонов для посадки и высадки пассажиров.



На линии курсируют поезда "Москва" со сквозным проходом между вагонами. Это упростит и ускорит посадку и высадку пассажиров на станции. При посадке в поезда пассажирам также помогут сориентироваться инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут дежурить на станциях "Багратионовская" и "Фили".



Напомним, Филёвская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте.



"AK&M" от 16.04.2019