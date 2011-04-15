Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/04/2019
18:40

Режим станции метро "Багратионовская" изменится с 16 по 25 апреля включительно для ремонта платформы

Режим станции метро "Багратионовская" изменится с 16 по 25 апреля 2019 года включительно для ремонта платформы. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

Поезда, следующие в центр, не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров.

Поезда, следующие из центра, не будут открывать двери двух последних вагонов для посадки и высадки пассажиров.

На линии курсируют поезда "Москва" со сквозным проходом между вагонами. Это упростит и ускорит посадку и высадку пассажиров на станции. При посадке в поезда пассажирам также помогут сориентироваться инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут дежурить на станциях "Багратионовская" и "Фили".

Напомним, Филёвская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте.

"AK&M" от 16.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100