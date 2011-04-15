Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 17 апреля 2019 года.



СПИКЕРОВ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

У ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО И СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА МОГУТ СМЕНИТЬСЯ ОБЯЗАННОСТИ





Как стало известно "Ъ", в ближайшие месяцы может состояться серия громких кадровых перестановок. Свой пост может оставить спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко, представляющая с 2011 года в верхней палате губернатора Санкт-Петербурга. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Сама госпожа Матвиенко, по информации "Ъ", может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России.





РЫВОК К БЕЗРАБОТИЦЕ

ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ РФ МОЖЕТ ВЫСВОБОДИТЬ ДО 10 МЛН ЗАНЯТЫХ



Ускорение роста российской экономики до 4-4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности, но ее крайне низкий текущий уровень маскирует огромную скрытую безработицу, указывают эксперты ЦМАКП и Высшей школы экономики. При этом в ЦМАКП подсчитали, что реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6-10 млн занятых. Эти люди могут пополнить ряды бедных или безработных - угроза этого может стать препятствием для модернизации.





"ЭТО БУДЕТ ДРУГОЙ СОБОР С ВНЕШНОСТЬЮ НОТР-ДАМА"

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ВО ФРАНЦИИ SITES & MONUMENTS ЖЮЛЬЕН ЛАКАЗ О МАСШТАБЕ ПОНЕСЕННЫХ ПОТЕРЬ





Ущерб, нанесенный пожаром, и перспективы реконструкции оценивает по просьбе "Ъ" Жюльен Лаказ, вице-президент ассоциации по защите исторических памятников во Франции Sites & Monuments.





ЦК КПРФ ЗАДАБРИВАЕТ ЖЕНЩИНУ

ПАРТИЯ ПЫТАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТА ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ГУБЕРНАТОРА САХАЛИНА





Руководство КПРФ пытается не допустить конфликта вокруг выдвижения кандидата в губернаторы Сахалинской области. Партии приходится выбирать между депутатом Госдумы Алексеем Корниенко и областным парламентарием Светланой Ивановой. Первый заручился поддержкой обкома и кадровой комиссии ЦК, вторая ранее не исключала самовыдвижения и, по признанию самих партийцев, "пользуется популярностью" на острове. В качестве компромисса госпожа Иванова может войти в тройку кандидатов в сенаторы, которую выдвинет господин Корниенко. В КПРФ уже нашли кандидатов для десяти из 16 выборов глав регионов, намеченных на сентябрь. "Крайним сроком" для определения всех выдвиженцев в партии называют конец мая.





ДЛЯ ТЕЛЬМАНА ИСМАИЛОВА НАШЛОСЬ ДЕЛО В ШВЕЙЦАРИИ

БЫВШЕГО ХОЗЯИНА ЧЕРКИЗОВСКОГО РЫНКА ЗАПОДОЗРИЛИ В РАЗБАЗАРИВАНИИ АКТИВОВ





Как стало известно "Ъ", в Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами. По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.





ПЕРЕСТРЕЛКА В "МОСКВА-СИТИ" УМЕСТИЛАСЬ В 49 ТОМОВ

ОБВИНЕНИЕ ПРЕДЪЯВЛЕНО СПОРТСМЕНАМ-ОХРАННИКАМ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого дела о перестрелке, произошедшей полтора года назад в башне "Око", расположенной в "Москва-Сити". Следствие пришло к выводу, что зачинщиками конфликта стали телохранители экс-акционера компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева, а пострадавшими оказались сотрудник Росгвардии Дмитрий Якобсон, получивший пулю в живот, и двое частных охранников, один из которых от полученных ран скончался. Расследование дела сопровождалось скандалом, когда сразу несколько сотрудников СКР подали коллективный рапорт об увольнении.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 17.04.2019