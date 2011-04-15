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17/04/2019
09:59

Повтор! Прибыль банковского сектора в I квартале выросла на 66% до 587 млрд руб.

Прибыль банковского сектора в I квартале 2019 года выросла на 66% до 587 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Ускорение прироста активов банковского сектора с 0.1% в феврале до 0.7% в марте позволило в основном компенсировать их январское снижение, обусловленное главным образом техническими факторами, связанными с изменениями подходов к учету отдельных операций в рамках сближения с МСФО 9.

Совокупный портфель кредитов банковского сектора физическим лицам и нефинансовым организациям за I квартал увеличился на 2.9% (розничный сегмент - на 4.3%, корпоративный - на 2.3%).

Продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублевыми: за март валютные кредиты в долларовом эквиваленте сократились на 0.4%, рублевые - выросли на 1.4%. При этом доля валютных кредитов населению по-прежнему крайне незначительна.

После сезонного январского снижения в феврале-марте возобновился рост вкладов физических лиц в рублях (в среднем на 0.9% в месяц).


"AK&M" от 16.04.2019
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