Совет директоров Газпрома рассмотрел реализацию программы инновационного развития

Совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрел информацию об эффективности освоения средств, выделяемых на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) и утвердил отчет о ходе реализации за 2018 год программы инновационного развития компании до 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что инновационная деятельность позволяет Газпрому повышать эффективность производства и бизнес-процессов. Эта работа ведется системно, в рамках программы инновационного развития до 2025 года.



Приоритетное внимание уделяется разработке передовых технических решений для применения, прежде всего, в ходе реализации крупнейших инвестиционных проектов и на производственных объектах дочерних обществ. В целях внедрения единых принципов управления инновационной деятельностью и распространения передового опыта в Газпроме принята единая система управления инновационной деятельностью дочерних обществ.



Ежегодно компания инвестирует значительные средства в научные исследования, разработку и внедрение высокотехнологичного отечественного оборудования и технологических комплексов. Только в 2018 году на проведение НИОКР направлено 8.99 млрд руб., внедрено 279 результатов НИОКР, экономический эффект от которых ожидается на уровне свыше 204 млрд руб.



Активно занимаясь разработкой и внедрением результатов НИОКР, Газпром продолжает развивать корпоративную систему управления интеллектуальной собственностью. В 2018 году компания получила свыше 300 патентов (в том числе зарубежных), подала более 260 новых заявок. Экономический эффект от использования патентов в производственной деятельности превысил в прошлом году 10 млрд руб.



Продолжает развиваться научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами и компаниями смежных отраслей. Расширяется взаимодействие с высшими учебными заведениями страны. Статусом опорного вуза Газпрома обладают 13 институтов и университетов России. В 2018 году они выполняли для компании научные исследования и разработки по шести программам.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 17.04.2019