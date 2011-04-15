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17/04/2019
12:02

Ингосстрах расширяет агентскую сеть в Новосибирской области

В рамках реализации стратегии развития филиал Ингосстраха в Новосибирской области расширяет агентскую сеть компании в регионе. Новые агентские офисы открылись в населённых пунктах Кыштовка, Куйбышев, Ордынское. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Открытие новых офисов позволит осуществлять набор и обучение страховых агентов – компания привлекает как опытных специалистов, так и новичков, желающих получить опыт в страховом деле. Специалистами Ингосстраха проводятся регулярные тренинги по различным видам страхования, а также консультации с клиентами. Особое внимание уделяется продуктам страхования имущества, набирающим популярность у клиентов в Новосибирской области.

Помимо этого, в офисах можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и каско), оформить договоры страхования имущества (квартиры, жилого или дачного дома, коммерческой недвижимости), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут застраховаться от укуса клеща, оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также получить консультацию при наступлении страхового случая.

"Развитие агентской сети – стратегический шаг, позволяющий нам значительно расширить наше присутствие в регионе, а также обеспечить доступность страховых услуг для населения. Мы готовы предоставлять бесплатный доступ к экспертизе по различным видам страхования, накопленной Ингосстрахом, что позволит улучшить профессиональные компетенции страховых агентов. В наших планах на 2019 год – открытие ещё нескольких дополнительных офисов в области", – комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Новосибирской области Дмитрий Шевченко.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 17.04.2019
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