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17/04/2019
12:09

Air Astana до 31 мая приостанавливает полёты в Дели из Нур-Султана и Алматы

Air Astana до 31 мая приостанавливает полёты в Дели из Нур-Султана и Алматы. Об этом сообщила авиакомпания.

Такие меры приняты в связи с закрытием воздушного пространства между Пакистаном и Индией.

Air Astana - национальный авиаперевозчик Казахстана, крупнейшая авиакомпания страны, выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы из аэропортов "Алматы" и "Нур-Султан". Компания является совместным предприятием Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems PLC, образованным в октябре 2001 года.

"AK&M" от 17.04.2019
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