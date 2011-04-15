Air Astana до 31 мая приостанавливает полёты в Дели из Нур-Султана и Алматы. Об этом сообщила авиакомпания.



Такие меры приняты в связи с закрытием воздушного пространства между Пакистаном и Индией.



Air Astana - национальный авиаперевозчик Казахстана, крупнейшая авиакомпания страны, выполняющая внутренние и международные регулярные рейсы из аэропортов "Алматы" и "Нур-Султан". Компания является совместным предприятием Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems PLC, образованным в октябре 2001 года.



"AK&M" от 17.04.2019