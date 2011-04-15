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17/04/2019
12:08

Банк России отозвал лицензию у Тройка-Д Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Тройка-Д Банк". Об этом говорится в материалах ЦБ.

По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Тройка-Д Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банке назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Тройка-Д Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Выплата вкладов производится Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

"AK&M" от 17.04.2019
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