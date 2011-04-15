Банк России отозвал лицензию у Тройка-Д Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Тройка-Д Банк". Об этом говорится в материалах ЦБ.



По величине активов кредитная организация занимала 185 место в банковской системе Российской Федерации.



Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.



Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных операций, вводившиеся надзорным органом в целях защиты интересов вкладчиков; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, неоднократно направлялась Банком России в правоохранительные органы.



Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Тройка-Д Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



В банке назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Тройка-Д Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).



Выплата вкладов производится Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".



"AK&M" от 17.04.2019