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17/04/2019
12:11

ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства ВОКБАНКа

ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства АО "Волго-Окский коммерческий банк" (ВОКБАНК, Нижний Новгород). Об этом говорится в сообщении Банка России.

Функции временной администрации по управлению ВОКБАНКом с 17 апреля возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" в рамках реализации плана участия.

Решение было принято в связи с отзывом с 17 апреля лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тройка-Д Банк", являвшегося инвестором ВОКБАНКа в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства с участием государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

"AK&M" от 17.04.2019
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