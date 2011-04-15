ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства ВОКБАНКа
ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства АО "Волго-Окский коммерческий банк" (ВОКБАНК, Нижний Новгород). Об этом говорится в сообщении Банка России.
Функции временной администрации по управлению ВОКБАНКом с 17 апреля возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" в рамках реализации плана участия.
Решение было принято в связи с отзывом с 17 апреля лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тройка-Д Банк", являвшегося инвестором ВОКБАНКа в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства с участием государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".
Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.