ЦБ за I квартал выявил 8.911 тыс. поддельных денежных знаков

В банковской системе РФ в I квартале 2019 года было обнаружено 8.911 тыс. поддельных денежных знаков Банка России. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных номиналов: пятитысячные (6.22 тыс. банкнот), тысячные (1.835 тыс.) и двухтысячные (680). При этом последние - низкого качества (были изготовлены на репрографическом оборудовании).



Поддельных банкнот иностранных государств за три месяца 2019 года было выявлено 523 штуки. Подавляющее большинство из них - доллары США (449). Также были обнаружены поддельные евро (61), китайские юани (12) и одна поддельная банкнота - фунт стерлингов Соединённого Королевства.





"AK&M" от 17.04.2019