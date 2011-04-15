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17/04/2019
12:13

ЦБ за I квартал выявил 8.911 тыс. поддельных денежных знаков

В банковской системе РФ в I квартале 2019 года было обнаружено 8.911 тыс. поддельных денежных знаков Банка России. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных номиналов: пятитысячные (6.22 тыс. банкнот), тысячные (1.835 тыс.) и двухтысячные (680). При этом последние - низкого качества (были изготовлены на репрографическом оборудовании).

Поддельных банкнот иностранных государств за три месяца 2019 года было выявлено 523 штуки. Подавляющее большинство из них - доллары США (449). Также были обнаружены поддельные евро (61), китайские юани (12) и одна поддельная банкнота - фунт стерлингов Соединённого Королевства.


"AK&M" от 17.04.2019
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