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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 18 апреля в размере 63.9450 руб. против 64.2422 руб. на 17 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
17.04.19 - 64.2422 руб.
16.04.19 - 64.2469 руб.
13.04.19 - 64.5171 руб.
12.04.19 - 64.3991 руб.
11.04.19 - 64.7373 руб.
"AK&M" от 17.04.2019