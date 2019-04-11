ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 апреля в размере 72.3602 руб. против 72.6515 руб. на 17 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



17.04.19 - 72.6515 руб.

16.04.19 - 72.7018 руб.

13.04.19 - 72.8398 руб.

12.04.19 - 72.6551 руб.

11.04.19 - 72.9460 руб.



































































"AK&M" от 17.04.2019