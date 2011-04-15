О.Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ аналогично тому, как он снизил её в En+. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Группа "ГАЗ" (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины" (владеет 61.05% уставного капитала), который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.



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