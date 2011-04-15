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17/04/2019
12:29

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 апреля

Банк России установил на 18 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.0724
1 Азербайджанский манат 37.6923
100 Армянских драмов 13.2227
1 Белорусский рубль 30.5270
1 Болгарский лев 37.0095
1 Бразильский реал 16.3747
100 Венгерских форинтов 22.6792
1000 Вон Республики Корея 56.4461
10 Гонконгских долларов 81.5053
10 Датских крон 96.9672
1 Доллар США 63.9450
1 Евро 72.3602
100 Индийских рупий 92.1265
100 Казахстанских тенге 16.8596
1 Канадский доллар 48.0284
100 Киргизских сомов 91.7103
10 Китайских юаней 95.6330
10 Молдавских леев 35.7734
1 Новый туркменский манат 18.2961
10 Норвежских крон 75.5592
1 Польский злотый 16.9400
1 Румынский лей 15.2138
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.8816
1 Сингапурский доллар 47.2861
10 Таджикских сомони 67.7355
1 Турецкая лира 11.1238
10000 Узбекских сумов 75.6490
10 Украинских гривен 23.9245
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.4418
10 Чешских крон 28.2031
10 Шведских крон 69.3051
1 Швейцарский франк 63.4375
10 Южноафриканских рэндов 45.8502
100 Японских иен 57.0810

"AK&M" от 17.04.2019
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