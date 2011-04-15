Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 апреля

Банк России установил на 18 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.0724

1 Азербайджанский манат 37.6923

100 Армянских драмов 13.2227

1 Белорусский рубль 30.5270

1 Болгарский лев 37.0095

1 Бразильский реал 16.3747

100 Венгерских форинтов 22.6792

1000 Вон Республики Корея 56.4461

10 Гонконгских долларов 81.5053

10 Датских крон 96.9672

1 Доллар США 63.9450

1 Евро 72.3602

100 Индийских рупий 92.1265

100 Казахстанских тенге 16.8596

1 Канадский доллар 48.0284

100 Киргизских сомов 91.7103

10 Китайских юаней 95.6330

10 Молдавских леев 35.7734

1 Новый туркменский манат 18.2961

10 Норвежских крон 75.5592

1 Польский злотый 16.9400

1 Румынский лей 15.2138

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.8816

1 Сингапурский доллар 47.2861

10 Таджикских сомони 67.7355

1 Турецкая лира 11.1238

10000 Узбекских сумов 75.6490

10 Украинских гривен 23.9245

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.4418

10 Чешских крон 28.2031

10 Шведских крон 69.3051

1 Швейцарский франк 63.4375

10 Южноафриканских рэндов 45.8502

100 Японских иен 57.0810

"AK&M" от 17.04.2019