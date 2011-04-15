Банк России на 18 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 29 копеек до 72.3602 руб., курс доллара США - почти на 30 копеек до 63.9450 руб.

Банк России на 18 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 29 копеек до 72.3602 руб. с 72.6515 руб., курс доллара США - почти на 30 копеек до 63.9450 руб. с 64.2422 руб. 17 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 18 апреля уменьшилась почти на 32 копейки (-0.47%) до 67.7319 руб. с 68.0516 руб. 17 апреля.







"AK&M" от 17.04.2019