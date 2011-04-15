АЛРОСА запустила новое алмазное месторождение в Якутии

АЛРОСА начала добычу руды на трубке "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК). Об этом говорится в сообщении компании.



Разработка коренного месторождения алмазов "Заря" Айхальского ГОКа является одним из крупнейших инвестиционных проектов Компании: общий объем вложений в проект 12 млрд руб. Инвестиционная привлекательность месторождения обусловлена еще и тем, что здесь нет необходимости строить новый ГОК и фабрику. Трубка "Заря" находится в зоне действия и в 3 км от АГОКа.



Новое месторождение позволит компенсировать выбывающие запасы карьера "Комсомольский и в перспективе поддержит стабильную добычу продукции комбината. В 2021 году, согласно концепции развития Айхальского ГОКа предприятие должно выйти на проектную мощность в 1.25 млн т руды в год с обработкой сырья на фабрике N 14. В 2019 году планируется добыть первые 100 тыс. т кимберлитовой руды. Срок эксплуатации алмазного месторождения до глубины 300 м составляет 11 лет.



Подготовка к запуску месторождения трубки "Заря" началась в 2016 году и продлилась почти 3 года. За это время проведен колоссальный объем работ - проведена вскрыша в объёме 14 млн кубометров, построена дорога, гидротехнические сооружения и объекты инфраструктуры, закуплена техника. Все работы в карьере ведутся с соблюдением всех требований и норм промышленной безопасности и охраны труда.



Айхальский горно-обогатительный комбинат (ГОК), основанный в 1986 году, осуществляет добычу алмазов на карьерах "Юбилейный", "Комсомольский", а также на подземном руднике "Айхал". Доля комбината в общей добыче алмазов Группы АЛРОСА составляет 30 %. По итогам 2018 года в АГОКе добыто почти 12 млн карат на сумму более $1.2 млрд. На комбинате работает 4.5 тысячи человек.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 17.04.2019