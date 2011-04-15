ГД в третьем чтении приняла поправки, ужесточающие наказание за оставление места ДТП

Госдума в третьем чтении приняла поправки, значительно усиливающие ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека.



Поправки вносятся в статьи 264 и 264.1 УК РФ. Также поправки будут внесены в статью 12.27 КоАП.



Сейчас оставление водителем в нарушение ПДД места аварии, участником которой он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административныи? арест на срок до 15 суток, подчеркивается в пояснительной записке.



Таким образом, сейчас водители, совершившие деяния, предусмотренные частью 2, частью 4 или частью 6 статьи 264 УК, и скрывшееся с места ДТП, несут менее строгую ответственность, так как возможность установить факт употребления этим водителем вызывающих опьянение веществ с помощью медицинского освидетельствования по прошествии времени будет утрачена.



Усиливается уголовная ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, если деяние сопряжено с оставлением места его совершения. Такое деяние будет квалифицироваться по части 2 статьи 264 УК РФ, предусматривающей наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Также усиливается уголовная ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека, если деяние сопряжено с оставлением места его совершения - теперь это будет часть 4 статьи 264 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек, если оно сопряжено с оставлением места его совершения будет квалифицироваться по части 6 статьи 264 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Изменения в КоАП предусматривают, что оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, будет влечь административную ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния.



"AK&M" от 17.04.2019