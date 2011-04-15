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17/04/2019
13:41

Госдума в третьем чтении приняла поправки в законодательство об ОСАГО

Госдума в третьем чтении приняла поправки в законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Об этом говорится в материалах ГД.

Закон, в частности, уравнивает в правах бумажные и электронные страховые полисы - каждому договору ОСАГО будет присвоен уникальный номер для идентификации страховщика и подтверждения достоверности полиса.

Кроме того, электронный полис ОСАГО - не только требование современной жизни, но и защита от "липовых" страховщиков.

Также в соответствии с нововведениями сотрудники таможни смогут проверять наличие ОСАГО либо международной страховки у въезжающих в РФ на своих автомобилях иностранцев. Дело в том, что взыскать с незастрахованного виновника аварии без российского гражданства компенсацию ущерба в ДТП очень сложно. Новая норма особенно актуальна в отношении граждан сопредельных с Россией стран, с которыми у нас упрощенный порядок пересечения границы.

Еще одна новация касается пешеходов - меняются правила компенсации страховыми компаниями своих расходов на возмещение ущерба водителям, которые пострадали в ДТП, спровоцированных пешеходами. Теперь предъявлять требования к пешеходам можно будет только в том случае, если пешеход, ставший виновником аварии, не пострадал.

"AK&M" от 17.04.2019
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