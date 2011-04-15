На Березитовом месторождении построят рудник по добыче золото-полиметаллических руд. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, эксперты которой проверили и одобрили проект обустройства рудника.



Текущим проектом предусмотрено строительство рудника по добыче золото-полиметаллических руд месторождения подземным способом: здесь будут сооружены необходимые объекты поверхности и проведена проходка вскрывающих и подготовительных горных выработок для начала полноценных добычных работ.



Так, в рамках обустройства Беризитового рудника на площадке главной вентиляторной установки будут размещены новые здания и сооружения: комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН 6 кВ и контейнеры с разделительными трансформаторами, главная вентиляторная установка, контейнерная дизельная электростанция, отдельно стоящий молниеотвод. Кроме того, предусмотрено обустройство технологических эстакад, сетей водосбора и водоотведения. В ходе благоустройства территорий рудника будут проложены подъезды к проектируемым зданиям и сооружениям и обеспечено освещение территории, в том числе с применением передвижных прожекторных мачт. Также на территории оборудуют площадку очистных сооружений.



Планируется, что по итогам реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, производственная мощность рудника составит 250 тыс. т руды в год.



Березитовое месторождение расположено в Тындинском районе Амурской области. Разработку участка открытым способом с 2006 года ведет международная золотодобывающая компания Nordgold. Сегодня на предприятии действует золотоизвлекательная фабрика и построена вся необходимая инфраструктура для обеспечения бесперебойной работы производства. С 2017 года ведутся геологоразведочные работы тяжелыми выработками с целью разведки золото-полиметаллических руд на нижних горизонтах.



"AK&M" от 17.04.2019