Из бюджета столицы на дороги к дачам выделено 3.3 млрд руб.

Из бюджета столицы для строительства и реконструкции дорог к 86.5 тыс. дачных участков выделено 3.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.



Он отметил, что 75.3 тыс. участков садовых некоммерческих товариществ (СНТ) принадлежат москвичам.



"В рамках городской Адресной инвестиционной программы для развития инфраструктуры СНТ ежегодно выделяются огромные средства. За последние шесть лет дачные товарищества в Московской и сопредельных областях преобразились благодаря заботе властей столицы. Построено около 80 км подъездных дорог. Из бюджета Москвы израсходовано 180 млн руб. на строительство подъездных автодорог к дачам", - сказал В.Жидкин.



Современными подъездными дорогами обеспечены садовые товарищества москвичей "Лесная поляна" и три соседних в Волоколамском районе, СНТ "Чернобылец" в Каширском районе, СНТ "Труд" и "Отдых" в Раменском районе.



В рамках соглашения о предоставлении правительством Москвы межбюджетного трансферта правительству Московской области в прошлом году освоено более 826 млн руб.



В результате отремонтировано 96 дорог к садовым товариществам длиной почти 112 км. Транспортная ситация улучшилаьс для жителей 19 муниципальных образований области, это 200 тыс. человек в 495 СНТ.



"AK&M" от 17.04.2019